Pasings Jugendliche bekommen einen neuen Treffpunkt. In der Grünanlage an der Ecke Willibald- und Senftenauerstraße will das Baureferat bis zum Wochenende einen mit Holz umgebauten Seecontainer aufstellen. Zunächst war geplant, den mobilen Unterstand an der Silberdistelstraße zu positionieren. Doch der Standort lag zu nahe an der Wohnbebauung. Der umgerüstete Container ist einer von insgesamt zehn Modellen, die stadtweit Jugendlichen auch bei schlechtem Wetter einen Ort zum Verweilen bieten sollen - ergänzend zu den bereits existierenden rund 60 Unterständen. 250 000 Euro lässt sich die Kommune das Angebot kosten, plus 75 000 Euro für mobile Toiletten an den einzelnen Standorten. Die anderen neun Container befinden sich auf dem ehemaligen Spielplatz an der Ecke Thalkirchner und Kapuzinerstraße, an den Skate-Anlagen am Gleisdreieck, am Fasaneriesee, am Candidplatz und an der Neuherbergstraße, bei den Bolzplätzen im Ackermannbogen, im Westpark in der Nähe der Nestroystraße und an der Von-der-Pfordten-Straße sowie bei der Basketballanlage im Ostpark.