Tram kracht in Minicooper

Unfall in Pasing

Samstagvormittag ist in Pasing eine Tram in ein Auto gefahren. Zwei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Ein Autofahrer war gegen 10.45 Uhr mit seinem Minicooper auf der Straße Am Knie Richtung Pasing unterwegs, wie die Feuerwehr mitteilt. Auf Höhe der Fritz-Berne-Straße wollte er demnach mit seinem Kleinwagen wenden und übersah dabei die von hinten kommende Trambahn.

Obwohl er sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte der Trambahnfahrer die Kollision nicht verhindern - das Schienenfahrzeug rammte das Auto auf der Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Minicoopers im Beckenbereich zwischen Mittelkonsole und Türe eingeklemmt. Zwei Mitfahrerinnen konnten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen.

Um den eingeklemmten Autofahrer schonend aus seinem Wagen zu entfernen, öffnete die Feuerwehr das Dach des Autos mit hydraulischem Rettungsgerät. Anschließend konnte der Mann befreit und mit einem Spineboard achsengerecht aus seinem Pkw gerettet werden. Er wurde dann ins Krankenhaus gefahren. Der Trambahnfahrer erlitt bei dem Zusammenprall einen Schock, auch er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Straße musste für diesen Einsatz etwa eine Stunde lang gesperrt werden. An dem Pkw entstand Totalschaden. Zur genauen Schadenshöhe kann von Seiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.