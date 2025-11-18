Zum Hauptinhalt springen

PasingSeniorin legt Telefonbetrüger herein

Die Polizei nahm einen 30-Jährigen fest (Symbolbild). (Foto: Soeren Stache/dpa)

Die Frau verständigt ihre Tochter, die ruft die Polizei. Statt zu einer Geldübergabe kommt es schließlich zu einer Festnahme.

Fast schon täglich meldet die Polizei Betrügereien mit Schockanrufen – selten mit positivem Ausgang für die Opfer. Eine Frau in Pasing hat jetzt aber alles richtig gemacht, sodass einer der Betrüger festgenommen werden konnte.

Die Frau, über 80 Jahre alt, bekam am Telefon die übliche Geschichte aufgetischt: Ihre Tochter sein an Krebs erkrankt, sagte die Anruferin, eine angebliche Ärztin, und benötige für die Behandlung sofort mehrere 10 000 Euro. Eine Übergabe an der Wohnungstür wurde vereinbart.

Die Seniorin hatte aber offensichtlich den Braten gerochen: Sie kontaktierte ihre Tochter, die rief die Polizei. Beim vermeintlichen Übergabetermin wurde ein 30-jähriger Mann festgenommen, der jetzt in Haft sitzt.

Telefonbetrug
:„Wahnsinn, wie echt die Stimme meiner Enkelin klang“

Schockanrufe nehmen zu und die Maschen werden dabei immer perfider. Trotz Warnungen und Ratschlägen der Polizei fallen viele ältere Menschen auf die Abzocke herein. Die Opfer verlieren dabei nicht nur Geld, Schmuck und Münzen, sondern oft auch die Achtung vor sich selbst.

SZ PlusVon Christian Deussing und Stephanie Schwaderer

