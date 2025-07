Zeugenaussagen zufolge war der Senior am vergangenen Sonntag in der Eichenauer Straße in Pasing in Schlangenlinien gefahren. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 39-Jährigen. Alle drei Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Die Fahrspuren seien optisch nicht voneinander getrennt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zudem sei die Straße nicht sehr breit. Warum der Fahrer in Schlangenlinien fuhr, müsse noch ermittelt werden. Eine Erkrankung während der Fahrt ist nicht auszuschließen.