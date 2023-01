Die Polizei hat einen 17 Jahre alten Schüler festgenommen, dem sie vorwirft, an mehreren Raub- und Körperverletzungsdelikten in der Nähe des Pasinger Bahnhofs beteiligt gewesen zu sein. Dort hatten sich zuletzt um die Jahreswende herum Überfälle von Jugendlichen gehäuft, der 17-Jährige ist der vierte Verdächtige, der ermittelt wurde. Der Haftbefehl wurde am Mittwoch um sechs Uhr in der elterlichen Wohnung in Pasing-Obermenzing vollzogen; der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Dem 17-Jährigen wird bislang die Beteiligung an drei Taten zur Last gelegt, bei denen er jeweils als Hauptakteur aufgetreten sein und die Opfer mit der Faust geschlagen haben soll. Wegen Körperverletzungen war er der Polizei bereits bekannt. Sein jüngster Fall datiert vom 2. Januar, wo kurz vor Mitternacht einem 17- und einem 18-Jährigen am Pasinger Bahnhofsplatz Handys und Geldbeutel gestohlen wurden.

Am 3. November soll der nun Festgenommene der Rädelsführer einer Gruppe gewesen sein, die vier Jugendlichen in einer Grünanlage an der Kremser Straße Geld, Kleidung und Elektrogeräte abgenommen hat. Tags darauf habe er an den Pasing Arcaden einem Jungen aus dem Landkreis München eine Bauchtasche und eine Halskette entwendet.