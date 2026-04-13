Bei einem Unfall am Pasinger Bahnhof ist ein 18-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer verletzt worden: Er erlitt mehrere Knochenbrüche an beiden Beinen, nachdem er von einer S-Bahn mitgeschleift worden war.

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der junge Mann um kurz vor ein Uhr nach dem Aussteigen aus einem Zug zunächst gegen den abfahrenden Wagen getreten und dabei das Gleichgewicht verloren; durch die Sogwirkung war er dann zwischen Zug und Bahnsteigkante geraten.

Einem Begleiter des 18-Jährigen gelang es, den jungen Mann nach wenigen Metern zurück auf den Bahnsteig zu ziehen. Der Fahrer des Triebwagens erlitt einen Schock und musste zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.