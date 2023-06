Weil sie ein Mann in der S3 sexuell belästigt haben soll, rief eine 18-Jährige drei Freunde an. Diese passten den Mann nach dem Ausstieg in Pasing ab und attackierten ihn.

Nach der sexuellen Belästigung einer jungen Frau am Donnerstagabend in einer S-Bahn ist ihr mutmaßlicher Peiniger selbst Opfer einer Attacke geworden. Der 44-Jährige soll, so berichtet die Bundespolizei, gegen 21.30 Uhr in einer S3 Richtung Mammendorf eine 18-jährige Mitfahrerin mit anzüglichen Bemerkungen angesprochen haben.

Die Frau kontaktierte daraufhin drei Freunde, 15, 17 und 18 Jahre alt. Diese drei warteten am Bahnsteig in Pasing auf den Zug. Als der Mann ausstieg, folgten die drei Jugendlichen ihm in den Fußgängertunnel und malträtierten ihn dort mit Tritten und Stößen. Ein eigentlich unbeteiligter Passant, 49 Jahre alt, der versuchte, die Situation zu entschärfen, wurde dann aber ebenfalls angegriffen. Mitarbeiter der Bahn-Sicherheit wurden auf den Vorfall aufmerksam, verständigten die Bundespolizei und gingen den Beteiligten nach, bis die Beamten eintrafen.

Die beiden attackierten Männer blieben trotz des Angriffs äußerlich unverletzt und lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Gegen die drei jugendlichen Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, gegen den Mann aus der S-Bahn wegen sexueller Belästigung.