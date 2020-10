Während einer Festnahmeaktion hat ein Polizist einen Warnschuss in die Luft abgegeben. Laut Polizei wollten Beamte kurz vor 13 Uhr am Dienstag in der Gräfstraße in Pasing einen 23-jährigen Mann aus dem Kreis Fürstenfeldbruck festnehmen; er wurde wegen schweren Raubs gesucht. Dem Mann fielen die Zivilbeamten auf, er lief davon. Die Polizisten verfolgten ihn zu Fuß und forderten ihm zum Stehenbleiben auf. Weil er nicht stoppte, wurde Schusswaffengebrauch angedroht; ein Polizist gab einen Warnschuss "steil in die Luft" ab, so ein Sprecher. Der Gesuchte aber rannte weiter, die Beamten verloren ihn aus den Augen. Erst während der anschließenden Fahndung mithilfe eines Hubschraubers wurde der 23-Jährige unweit der Gräfstraße aufgespürt. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen.