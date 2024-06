Ein 44-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Pasing Opfer eines schweren Körperverletzungsdelikts geworden. Wie die Polizei berichtet, meldeten mehrere Passanten gegen 19.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen vor dem McDonald’s am Bahnhofsvorplatz. Als die Polizei dort eintraf, fand sie einen 44-jährigen Mann mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde. Er war zunächst noch ansprechbar.