Die neue Rad- und Fußwegbrücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse in Pasing ist fertig. Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer und Mobilitätsreferent Georg Dunkel haben die barrierefreie Querung am Donnerstag eröffnet.

Die in Stahlbauweise errichtete Brücke ist 22 Meter lang, etwa sechs Meter breit und verbindet das Pasinger Zentrum mit den östlich der Offenbachstraße entstandenen neuen Quartieren. Zudem schließt sie eine Lücke in der neuen Fahrradhauptroute vom Hauptbahnhof nach Pasing. Davon profitieren laut Dunkel auch die vielen Schülerinnen und Schüler, die hier täglich unterwegs sind. Die Kosten lagen bei insgesamt fünf Millionen Euro, 2,1 Millionen übernahmen Bund und Freistaat.

In Richtung Pasinger Bahnhof ist die Brücke an den Radweg parallel zur Bahnachse angebunden. Außerdem gibt es eine barrierefreie Anbindung und eine Treppe an den nach Norden führenden Fuß- und Radweg zur Offenbachstraße. Im Osten ist sie durch eine bogenförmige Rampe an die Nimmerfallstraße angebunden. Zudem gibt es eine nach Norden führende Rampe und eine Treppe zur Offenbachstraße.