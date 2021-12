Freies Grundstück mit Potenzial: An der Ecke Bodensee-/Maria-Eich-Straße, direkt am Knick der Bundesstraße B 2 in Pasing, soll ein sechsgeschossiger Komplex entstehen.

Von Ellen Draxel

Freie Grundstücke an prominenten Plätzen sind im dicht besiedelten München rar. In Pasing an der Ecke Bodensee-/Maria-Eich-Straße findet sich noch eines, direkt am Knick der Bundesstraße B 2. Aber auch dieses Areal im Münchner Westen soll jetzt bebaut werden. Ob mit Wohnungen oder auch mit Gewerbe, ist bislang offen. Vorgesehen sind sechs Geschosse, gestaffelt in Richtung Westen - eine Planung, die das vorgesehene Bauvolumen deutlich überschreitet. Pasings Lokalpolitiker haben dieses Vorhaben jetzt aber abgelehnt - wie einige andere auch.

Gegen die Höhe des Projekts an der Bodenseestraße haben die Bürgervertreter prinzipiell nichts, denn die Häuser auf der anderen Straßenseite würden mit dieser Linie korrespondieren. Was der Bezirksausschuss nicht befürworten kann, ist die vollständige Unterbauung des Grundstücks mit Keller und Tiefgarage. Noch dazu, da im Süden des Areals die "wenigen großen Bäume ohne Möglichkeit vergleichbarer Ersatzpflanzungen" entfernt werden sollen. "Das ist uns dann doch zu heftig, auch wenn wir den Bau von Wohnungen begrüßen", sagt Andreas Bergmann (Grüne), Vorsitzender des Unterausschusses Bau. Die Fläche liegt in einem Bereich, für den der Gartenstadtcharakter gilt.

Das Votum ist kein Einzelfall. Auch an anderen Stellen im Viertel hat das Gremium Bedenken beim Bau von großflächigen Tiefgaragen geltend gemacht, um Bäume erhalten oder ausreichend Platz für Neupflanzungen erlauben zu können. Etwa an der Bergsonstraße 79-81, wo ein Doppelhaus, zwei Einfamilien- und sechs Reihenhäuser sowie ein Tiny House entstehen und sich gemeinsam eine Tiefgarage teilen sollen. Die Garage, fordern die Lokalpolitiker, sei "so zu planen, dass größere Baumpflanzungen möglich sind".

Der Bezirksausschuss fürchtet die Berufung auf Bestandsschutz

Besonders gravierend ist ein Beispiel an der Schuegrafstraße 6-8. Dort sollen ein fünfstöckiges Bürogebäude hochgezogen und eine Tiefgarage im gesamten rückwärtigen Grundstücksteil errichtet werden, ergänzt durch oberirdische Stellplätze. "Der Bezirksausschuss wäre mit der Kubatur grundsätzlich einverstanden, wenn Wohnungen entstünden und die Tiefgarage teilweise unter das Gebäude gerückt und begrünt werden würde", sagt Bergmann. "Wir sind jedoch strikt dagegen, in diesem Bereich, quasi durch die Hintertür, wieder Gewerbe zu realisieren." Zumal dies die ohnehin bestehende Verkehrsproblematik weiter verschärfen würde.

Brisant an diesem Fall: Der Eigentümer hatte seinerzeit, als das Gewerbegebiet in das Wohnquartier Paul-Gerhardt-Allee umgewandelt wurde, nicht mitgemacht. Da es im Umfeld aber noch einige gewerbliche Anwesen gibt, die Bestandsschutz genießen, könnte sich der Bauherr nun auf diese Nachbarbebauung berufen, befürchten die Bürgervertreter. Ihr Votum daher: Ablehnung.