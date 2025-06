Ein kleiner Bub ist am Freitag im Pasinger Stadtpark von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Der Vierjährige musste ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben ist es das zweite Mal, dass die 59 Jahre alte Hundehalterin eines ihrer Tiere nicht im Griff hatte. Im August vergangenen Jahres biss ein Hund, der ihr gehört, einen Erwachsenen. Die Polizei hat das städtische Kreisverwaltungsreferat über den neuerlichen Vorfall informiert.

Der Junge war am Freitagabend gegen 20.50 Uhr mit seinen Eltern an der Würm im Pasinger Stadtpark spazieren. Zur gleichen Zeit waren dort die 59-Jährige und ein 46 Jahre alter Begleiter mit zwei Malinois-Hunden unterwegs. Plötzlich griff einer der Hunde den Vierjährigen an und biss ihm ins Gesicht. Zeugen riefen Polizei und Rettungsdienst.

Gegen die 59-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Immer wieder gibt es im Pasinger Stadtpark Konflikte zwischen Hundebesitzern, die ihre Tiere frei laufen lassen, sowie Spaziergängern und Radfahrern.