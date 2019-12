Ein 35 bis 45 Jahre alter Unbekannter hat eine Frau in Pasing in ihrem Haus angegriffen und rund 40 Minuten lang sexualisierter Gewalt, Schlägen und Würgeangriffen ausgesetzt. Dass der Ehemann der Frau nach Hause kam, war womöglich die Rettung: Der Täter flüchtete, die Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Josef Wimmer, der Chef der Münchner Mordkommission, erläuterte am Sonntag auch, warum die Polizei erst jetzt mit einem Zeugenaufruf für den Vorfall vom Samstag, 7. Dezember, an die Öffentlichkeit ging: Die Ermittler hatten den darauffolgenden Samstag abwarten wollen, um etwa regelmäßige Spaziergänger und andere Passanten sowie die Anwohner großräumig und unvoreingenommen befragen zu können, ob sie am 7. Dezember gegen 8 Uhr irgendwelche Begegnungen oder Beobachtungen im Bereich der Pasinger Bärmannstraße gemacht haben.

Die Tat geschah in einer Doppelhaushälfte, der unbekannte Mann hatte geklopft, die Frau ließ ihn ein. Nach der Tat war das Opfer einige Tage stationär in einem Krankenhaus, es hat die Klinik aber wieder verlassen und sei in "den Umständen entsprechend guter Verfassung", so Wimmer.

Als Täter gesucht wird ein 1,85 bis 1,90 Meter großer Mann, kräftig-massige Gestalt, rund-dickliches Gesicht, "osteuropäischer Typ", mit kurzen, dunkelblonden oder braunen Haaren, bekleidet mit einem olivgrünen Parka mit Kapuze, mittelblauer Jeans, mittelbraunen Schnürstiefeln mit hellerer Sohle. Hinweise an die Polizei unter 089/2910-0.