Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jungen Menschen ist es am Freitagabend im Pasinger Bahnhof gekommen. Dabei wurden drei Mädchen im Alter von zehn, elf und zwölf Jahren verletzt. Wie die Bundespolizei berichtet, war eine unbekannte weibliche Person – ob im Kindes- oder Jugendalter, ist nicht bekannt – dem Trio gegen 19 Uhr bis auf den Bahnsteig 7/8 hinterhergelaufen.

Dort soll die Zehnjährige die sie verfolgende Person und deren zwei Begleiter angespuckt haben. Daraufhin habe die unbekannte Person zunächst auf die Zehnjährige, dann auf die Elfjährige eingeschlagen. Als die Mädchen am Boden gelegen seien, habe die Unbekannte sie mit weiteren Schlägen traktiert.

Weil die Zwölfjährige aus der Gruppe die Szene filmte, wurde auch sie von der Unbekannten angegriffen. Als ein Reisender einschritt, so die Polizei, habe die Unbekannte zusammen mit ihren Begleitern die Flucht ergriffen. Auch über die Begleiter ist nichts Näheres bekannt, weder Alter noch Geschlecht, sie sollen aber nicht zugeschlagen haben.

Die drei Mädchen seien in eine S-Bahn gestiegen, am Westkreuz seien sie ausgestiegen. Weil mindestens eines der Mädchen blutete, verständigten Passanten Rettungsdienst und Polizei. In eine Klinik mussten sie nicht gebracht werden. Die Mädchen wurden später Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 089/5155500.