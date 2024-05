Ein alkoholisierter 36-Jähriger soll in einem Schnellrestaurant im Pasinger Bahnhof in München zwei Menschen beleidigt, angegriffen und verletzt haben. Weil die Beleidigungen einen „religiösen Hintergrund“ hatten, gehen die Ermittler bei der Tat am Montag von einem islamfeindlichen Hintergrund aus, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag.