Schon seit zwei Jahren liegt die Baustelle weitgehend brach, nun ist das Projekt „Paseo Carré“ mit insgesamt knapp 200 Eigentumswohnungen nahe dem Pasinger Bahnhof pleite. Das Amtsgericht München hat am Mittwoch die vorläufige Insolvenzverwaltung für die „2 Offenbachstraße GmbH & Co. KG“ angeordnet, die bei dem Projekt als Bauherrin firmiert.

Es handelt sich dabei um eine Tochterfirma des Grünwalder Bauträgers M-Concept, der zahlreiche Luxus-Wohnbauprojekte in München realisiert hat. Inzwischen aber steckt M-Concept in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Neben dem „Paseo Carré“ gehört auch das „Sendlinger Loch“ an der Alramstraße zu den Projekten des Unternehmens. Dort war der Bau von 128 Wohnungen geplant, stattdessen klafft eine 15 Meter tiefe Baugrube, die teilweise mit Wasser vollgelaufen ist.

Die Zahl der Geschädigten beim „Paseo Carré“, das an der Landsberger Straße, Ecke Offenbachstraße liegt, beträgt weit über 100. Im Mai waren etwa 160 der 196 Wohnungen verkauft, diese Menschen warten bisher vergeblich darauf, die Wohnungen übernehmen zu können. Hinzu kommen diverse Unternehmen, die an Planung und Bau des Projekts beteiligt waren und auf unbezahlten Rechnungen sitzen.

Gegen Stefan Mayr, Gründer und Chef von M-Concept, ermittelt zudem die Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts, er könnte Baugelder in Millionenhöhe nicht an Subunternehmer weitergegeben haben. In diesem Zusammenhang gab es Ende 2023 auch eine Hausdurchsuchung bei Mayr. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Im Mai hieß es aus seinem Umfeld, man gehe davon aus, seine Unschuld beweisen zu können. Über einen Anwalt ließ Mayr erklären, es sei wahrscheinlich, dass „das Ermittlungsverfahren in Kürze mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt“ werde. Am Montag diese Woche erklärte die Staatsanwaltschaft, es gebe keinen neuen Stand im Verfahren.

In einer Pressemitteilung zum Insolvenzverfahren erhebt Mayrs Firma M-Concept schwere Vorwürfe gegen die Bayerische Landesbank (Bayern LB), die Haupt-Kreditgeber für das „Paseo Carré“ war. Die Bank habe den Insolvenzantrag gestellt, heißt es in der Stellungnahme. „M-Concept bedauert sehr, dass die Bayern LB in den vergangenen Monaten keinerlei Gesprächsbereitschaft gezeigt hat und stattdessen nun diesen Schritt konkreten Verhandlungen vorgezogen hat.“

Man habe „Investoren präsentiert, die bereits entstandene Liquiditätsengpässe überbrückt und einen Weiterbau des Objektes ermöglicht hätten“. Mayr habe auch einen Rücktritt von der Geschäftsführung angeboten. Alles mit dem Ziel, „das Objekt so schnell wie möglich fertig zu stellen und an die Käufer zu übergeben“. Die „Bankenseite“ sei auf diese Vorschläge aber nicht eingegangen.

SZ Plus Exklusiv Immobilienbranche : Hausdurchsuchung bei großem Münchner Bauträger Beschlagnahmte Uhren und ein ausgesetzter Haftbefehl - Staatsanwälte ermitteln gegen einen Immobilienunternehmer wegen möglicher Gesetzesverstöße. Seiner Firma gehört unter anderem das "Sendlinger Loch". Der Beschuldigte widerspricht den Vorwürfen. Von Sebastian Krass

Die Bayern LB äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen. „Auf Grund des Bankgeheimnisses geben wir aber generell keine Informationen zu Kundenengagements“, teilte ein Sprecher mit.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht den Münchner Firmensanierer Max Liebig bestellt, der auch schon mit der Insolvenz diverser Unternehmen aus dem Kosmos des Kochs Alfons Schuhbeck betraut wurde. Zuletzt hat er dafür gesorgt, dass das insolvente St.-Josefs-Heim in Haidhausen in neue Hände kam und Betreuungsplätze für 170 Kinder und Jugendliche erhalten blieben. Zum „Paseo Carré“ erklärt Liebig: „Ich verschaffe mir jetzt einen Überblick und werde mit den Beteiligten erarbeiten, welche Lösungsansätze möglich sind.“

M-Concept betont in seiner Stellungnahme zur Insolvenz in Pasing, dass die übrigen Tochtergesellschaften wie auch der Mutterkonzern nicht davon betroffen seien.