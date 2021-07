Menschen in der Diskothek Olympiaclub in München-Schwabing im Jahre 1969.

Wie haben die jungen Menschen früher gefeiert? Was unterscheidet die Partykultur damals und heute? Ein Streifzug von der Alabama-Halle zu studentischen Feier-Ghettos.

Von Karl Forster

Früher war mehr Lametta. Dieser Satz von Opa Hoppenstedt ist die loriothaft poetische Form der Feststellung, in der Vergangenheit sei alles besser gewesen. Gerade jetzt und heute führen Gespräche über den Ist-Zustand der Gegenwart zu der Behauptung, das eine oder andere Phänomen hätte es damals (was immer auch dieses Damals bedeutet) nicht gegeben. Keine Schanigärten vor den Wirtshäusern zum Beispiel, keine Maskenbeschaffungsaktionen zum Wohle manches Politiker-Geldbeutels, und keine Open-Air-Massenbesäufnisse mit anschließendem Flaschenzielwerfen auf Polizisten. Es war auch nicht so heiß, damals.