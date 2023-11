Glosse von Laura Kaufmann

Eine berufstätige Mutter in München zu sein, fühlt sich in etwa so an, wie ein Werk von Picasso aussieht. Nichts sitzt da, wo es hingehört, die Augen schauen stets in verschiedene Richtungen und eigentlich bräuchte es mindestens drei Arme. All das, während die Zeit dahinschmilzt, wie von Dalì gemalt. Um diesen Wahnsinn zu bewältigen, hilft hier und da eine kleine Auszeit vom Alltag.