DJ Tobi Neumann im Blitz Club : Der House-Meister im Einsatz

Toningenieur, Produzent, Remixer, Initiator der legendären House-Reihe „Flokati“ im Techno-Club Ultraschall – der Münchner Wahlberliner Tobi Neumann war und ist vieles, vor allem aber ein grandioser DJ, wie der 60-Jährige nun im Blitz Club beweisen wird.