Disko, Party und Charts (Freitag, 12.9.)
- Helene - „Nineties vs. Nullties“: Hits von 1990-2010 u.a. mit Songs von den Spice Girls, Black Eyed Peas oder Dr. Alban - Einlass: 23 Uhr, Occamstr. 5, 80802 München, mehr Infos: heleneliebtdich.de
- Maratonga - „Discofox Party“: Mit DJ Julio - Einlass: 19 Uhr, Innere Wiener Str. 19, 81667 München, mehr Infos: maratonga.de
- Muffatwerk - „25 Jahre Tour de France“: Disco-Party mit den DJs Christian Berst und TDF-Gründer Thomas Bohnet, Einlass: 22.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Zellstraße 4, 81667 München, mehr Infos: muffatwerk.de
- Nachtgalerie - „Volle Power 90er“: 90er-Hits in der Halle, Malle-Party-Sound in der Playa de Naga - Einlass: 22.30 Uhr, Eintritt: 13 Euro, Landsberger Str. 185, 80687 München, mehr Infos: nachtgalerie.de
- Neuraum - „Friday @ Neuraum“: Party auf fünf Areas u.a. mit Charts, R&B und Techno - Einlass: 22.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Arnulfstraße 17, 80335 München, mehr Infos: neuraum.de
- P1 - „IAA Special at P1 Club“: Einlass: 0.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro, Prinzregentenstraße 1, 80538 München, mehr Infos: p1-club.de
- Paradiso Tanzbar: Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Rumfordstr. 2, 80469 München, mehr Infos: paradiso-tanzbar.de
- Prosecco Bar - „POPsexual“: Mit DJ David Marquez - Einlass: 20 Uhr, Eintritt frei, Theklastr. 1, 80469 München, mehr Infos: instagram.com/proseccomunich
- Schlagergarten - „Isi Glück live“: Einlass: 20 Uhr, Speicherstraße 20, 81671 München, schlagergarten.de
- Strom - „Depeche Mode Party“: Hits von Depeche Mode sowie aus Pop & Wave, Synth-Pop, Elektro, 80s und mehr - Einlass: 23 Uhr, Lindwurmstraße 88, 80337 München, mehr Infos: strom-muc.de
- Sweet - „Friday“: 2000er-Hits mit Usher, Beyoncé, 50 Cent, Rihanna, Sean Paul, Pitbull und mehr. Bis 24 Uhr Wodka Lemon for free - Einlass: 23 Uhr, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: www.sweetclub.de
Elektro und Techno (Freitag, 12.9.)
- 089 Bar - „A bisserl was geht immer“: Einlass: 21 Uhr, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: 089-bar.de
- Bahnwärter Thiel - „135+ mit Excess & Rise“: Einlass: 18 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Tumblingerstraße 45, 80337 München, mehr Infos: bahnwaerterthiel.de
- Blitz - „w/mit DJ sweet6teen, Sonja Moonear, vince und Yamour“: Einlass: 23 Uhr, Eintritt: 16 Euro, bis 24 Uhr 10 Euro, Museumsinsel 1, 80538 München, mehr Infos: www.blitz.club
- Corleone - „ AYÉ @ Corleone“: Afrohouse und Elektrobeats mit Calibird, Mr. Flexx und STYF - Einlass: 22 Uhr, Pettenkoferstraße 7, 80336 München, mehr Infos: corleone.cc
- DNA Club - „w/ Somewhen & DJ Räucherlaks & Tara Erizo“: Einlass: 23 Uhr, Eintritt 18 Euro, Atelierstr. 14, 81671 München, mehr Infos: dna-club.de
- Goldener Reiter - „Perras Partyservice“: mit Coco Hope, Paul Wolsch, P-T2 - Einlass: 23 Uhr, Theklastr. 1, 80469 München, mehr Infos: goldenerreiter.eu
- Gruam: Einlass: 22 Uhr, Eintritt frei, Thalkirchnerstraße 114, 80337 München, mehr Infos: facebook.com/p/Zur-Gruam-100057080665678
- Legal: Mit Bogus, DJ Floppy Disk, Jotel und Käthe & Haes - Einlass: 22 Uhr, Thalkirchner Straße 2, 80337 München, mehr Infos: instagram.com/legal.club_
- Lucky Who - „Friday @ Lucky Who“: mit Rapcatt und Dinho - Brienner Str. 14, 80333 München, mehr Infos: luckywho.de
- Milchbar - „Milchbar Freitag“: Mit DJ Jo Kraus und DJ der.alpay - Einlass: 23 Uhr, Sonnenstraße 27, 80331 München, mehr Infos: milchundbar.de
- Pacha - „Harry Klein pres. Karotte“: Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 9 Euro, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: pacha-muenchen.de
- Palais Club - „Sharing Decks“: Mit La Leona & Chris Stoff, Bianka Banks und Rad.Lez - Einlass: 21 Uhr, Eintritt: bis 24 Uhr frei, danach 16 Euro, Arnulfstraße 16-18, 80335 München, mehr Infos: palaisclub.de
- Pimpernel: Mit Manu Oubina - Einlass: 22 Uhr, Müllerstr. 56, 80469 München, mehr Infos: pimpernel.de
- Rote Sonne - „Sachsentrance“: Mit Atreo, DJ YUGO, HOTBOI2300 und Sabu! - Einlass: 23 Uhr, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: rote-sonne.com
- Unter Deck - „Ruffhouse Industries Takeover“: Einlass: 22 Uhr, Oberanger 26, 80331 München, mehr Infos: unterdeck.de
DJ Tobi Neumann im Blitz Club:Der House-Meister im Einsatz
Toningenieur, Produzent, Remixer, Initiator der legendären House-Reihe „Flokati“ im Techno-Club Ultraschall – der Münchner Wahlberliner Tobi Neumann war und ist vieles, vor allem aber ein grandioser DJ, wie der 60-Jährige nun im Blitz Club beweisen wird.
Hip Hop, R&B (Freitag, 12.9.)
- Kyah Club: Einlass: 23 Uhr, Rumfordstraße 2, 80469 München, mehr Infos: kyah-club.com
- LaNuit - „Bad Bunny Events“: Einlass: 23 Uhr, Maximiliansplatz 16, 80333 München, mehr Infos: la-nuit.de
Rock, Metal, Alternative (Freitag, 12.9.)
- Backstage - „Melt-Down mit DJ Wai-Kiki“: Alternative, Indie Rock, Punkrock und Britpop - Einlass: 23 Uhr, Eintritt: 8 Euro, für Schüler und Studenten 4 Euro, Reitknechtstraße 6, 80639 München, mehr Infos: backstage.eu
- Crash - „Crash Classics“: Einlass: 21 Uhr, Ainmillerstraße 10, 80801 München, mehr Infos: discothek-crash.de
- Rock44 - „Best Rock in town“: Einlass ab 30 Jahren - Einlass: 21 Uhr, Eintritt: 12 Euro, Landsberger Str. 185, 80687 München, mehr Infos: ue40-party-muenchen.de
- Substanz - „Just like heaven“: Alles rund um Indiemit DJ Henning Furbach - Einlass: 18.30 Uhr, Ruppertstr. 28, 80337 München, mehr Infos: substanz-club.com
- Sugar Shack - „Classic Rock“: Einlass: 21.30 Uhr, Atelierstraße 16, 81671 München, mehr Infos: www.sugarshack-muenchen.de
Disko, Party und Charts (Samstag, 13.9.)
- Evergreen - „Ladies Night“: Einlass: 20 Uhr, bis 21 Uhr freier Eintritt, drei Damen zusammen erhalten bis 22 Uhr freien Eintritt und eine Flasche Prosecco, Neuhauser Str. 47, 80331 München, mehr Infos: evergreen-muenchen.de
- Freiheitshalle - „70s & 80s Disco Night“: Einlass: 20 Uhr, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1, 80636 München, mehr Infos: www.freiheitshalle-munich.com
- Helene - „Clash“: Party-Mix von den 70er bis heute. Einlass: 23 Uhr, Occamstr. 5, 80802 München, mehr Infos: heleneliebtdich.de
- Maratonga - „6. Schlagertanzabend“: Einlass: 19.30 Uhr, Eintritt: 6 Euro, Innere Wiener Str. 19, 81667 München, mehr Infos: maratonga.de
- Nachtgalerie - „Musikverkehr“: Charts und R&B aus zwei Areas - Einlass: 22.30 Uhr, Eintritt 13 Euro, Landsberger Str. 185, 80687 München, mehr Infos: nachtgalerie.de
- Neuraum - „Saturday@ Neuraum“: Party auf fünf Areas u.a. mit Charts, R&B und Techno. Einlass: 22.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Arnulfstraße 17, 80335 München, mehr Infos: neuraum.de
- P1 - „IAA Special at P1 Club“: Einlass Club: 0.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro, Prinzregentenstraße 1, 80538 München, mehr Infos: p1-club.de
- Paradiso Tanzbar: Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 10 Euro, Rumfordstr. 2, 80469 München, mehr Infos: paradiso-tanzbar.de
- Prosecco Bar - „POPsensationell“: Mit DJ Pasta Parisa - Einlass: 20 Uhr, Eintritt frei, Theklastr. 1, 80469 München, mehr Infos: instagram.com/proseccomunich
- Schlagergarten: Einlass: 21.30 Uhr, freier Eintritt bis 22 Uhr, Speicherstraße 20, 81671 München, schlagergarten.de
- Strom - „Crazy 2000er Party“: Party mit Hits von Britney Spears, Eminem, Outkast, Pink und mehr - Einlass: 23 Uhr, Lindwurmstraße 88, 80337 München, mehr Infos: strom-muc.de
- Sweet - „Sweet Saturdays“: 2 Areas mit Charts sowie Latino & Afro House. Pornstar Martini & Mojito bis 24 Uhr for free - Einlass: 23 Uhr, Damen mit Free Girls Ticket bis 24 Uhr freier Eintritt, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: www.sweetclub.de
Elektro und Techno (Samstag, 13.9.)
- 089 Bar - „Zum Knutschen“: Einlass: 21 Uhr, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: 089-bar.de
- Bahnwärter Thiel - „Wannda Circus Closing“: Mit Avani, DJ Densi, Felix Larson, Karlo Kurbel und Pascal Rudert - Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Tumblingerstraße 45, 80337 München, mehr Infos: bahnwaerterthiel.de
- Blitz - „Cruise“: Mit ABS8LUTE, Tobi Neumann, Zenker Brothers, limbic sis und Virginia - Museumsinsel 1, 80538 München, mehr Infos: www.blitz.club
- Corleone - „ Time Tripping“: Drum n Bass, Dubstep und Bass House - Einlass: 22 Uhr, Pettenkoferstraße 7, 80336 München, mehr Infos: corleone.cc
- Goldener Reiter - „Oyster Hour“: mit Lezards, Haemin Kim, Kimgundi, Robin Koch und DJ Duft - Einlass: 23 Uhr, Theklastr. 1, 80469 München, mehr Infos: goldenerreiter.eu
- Gruam: Einlass: 22 Uhr, Eintritt: frei, Thalkirchnerstraße 114, 80337 München, mehr Infos: facebook.com/p/Zur-Gruam-100057080665678
- Legal - „Liberte___Tour_“: U.a. mit Audrey Danza, Elias Mazian, Philipp Fritz und mehr - Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Thalkirchner Straße 2, 80337 München, mehr Infos: instagram.com/legal.club_
- Lucky Who - „Saturday@ Lucky Who“: mit Roc und DJ Hot - Brienner Str. 14, 80333 München, mehr Infos: luckywho.de
- Milchbar - „Milchbar Samstag“: Mit DJs K.Louis, DJ Tues und Lukas - Einlass: 23 Uhr, Sonnenstraße 27, 80331 München, mehr Infos: milchundbar.de
- Pacha - „Antdot, Tonio Barrientos“: Einlass: 22 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: pacha-muenchen.de
- Palais Club - „Electroamore“: Mit Lena Brysch, Tekto, Anxa & DJ Freund und DJ Linus - Einlass: 21 Uhr, Eintritt: bis 24 Uhr frei, danach 16 Euro, Arnulfstraße 16-18, 80335 München, mehr Infos: palaisclub.de
- Pimpernel: Mit Michael Nowak - Einlass: 22 Uhr, Müllerstr. 56, 80469 München, mehr Infos: pimpernel.de
- Rote Sonne - „Rote Sonne x DYS“: Mit Aajan, GEISTFREI, HWRD b2b rilé, MELCHIORR, Uväll - Einlass: 23 Uhr, Maximiliansplatz 5, 80333 München, mehr Infos: rote-sonne.com
- Unter Deck - „Time Tripping - 150 BPM Spezial“: Oberanger 26, 80331 München, mehr Infos: unterdeck.de
Hip Hop, R&B (Samstag, 13.9.)
- Kyah Club: Einlass: 23 Uhr, Rumfordstraße 2, 80469 München, mehr Infos: kyah-club.com
Rock, Metal, Alternative (Samstag, 13.9.)
- Backstage - „Core all over“: Metalcore, Deathcore und Hardcore - Einlass: 23 Uhr, Eintritt: 8 Euro, für Schüler und Studenten 4 Euro, Reitknechtstraße 6, 80639 München, mehr Infos: backstage.eu
- Bavaria rockt - „Welcome to the Music Box“: Rockparty mit DJ Frank Stängle - Einlass: 21 Uhr, Eintritt: 15 Euro inkl. Garderobe, Landsberger Straße 163, 80687 München, mehr Infos: bavariarockt.de
- Crash - „Rock Party“: Mit DJ Bäda - Einlass: 21 Uhr, Ainmillerstraße 10, 80801 München, mehr Infos: discothek-crash.de
- Sugar Shack - „Sugar Club Night“: Mit DJ Axel - Einlass: 21.30 Uhr, Atelierstraße 16, 81671 München, mehr Infos: www.sugarshack-muenchen.de
Alle Angaben ohne Gewähr.