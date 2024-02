Von Susi Wimmer

Um Mitternacht ertönte lautstark der Sirtaki, die Servietten flogen, und auch der Ouzo dürfte in Strömen geflossen sein. Doch nun scheint Göttervater Zeus ob des ehemaligen Münchner In-Griechen Kytaro erzürnt zu sein, genauer gesagt die deutsche Justiz: Staatsanwalt Klaus Liebl wirft dem damaligen Geschäftsführer Leonidas Arachovitis Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. Folgt die 6. Strafkammer am Landgericht München I der Anklage, so droht dem heute 63-Jährigen eine mehrjährige Freiheitsstrafe.