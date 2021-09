Von Birgit Lotze

Dass immer wieder Fakten geschaffen werden, bevor überhaupt klar ist, was wie oder wann gebaut wird, stört Sendlinger Bürger und Lokalpolitiker gleichermaßen. Gleich mehrmals machten Bürger in der Sitzung des Bezirksausschusses (BA) dies zum Thema. Da ist beispielsweise die desolate Lage am Rand der Karwendelsiedlung - die ehemaligen Handwerkerschuppen, Lagerräume und das Kleingewerbe, hinter der Harras-Post zerfallen. Oder der Schulneubau an der Reutberger Straße, eine weitere Baustelle, auf der nichts vorwärtsgeht, doch bereits Bäume gefällt werden sollen. Auch das Weiterbestehen des Großmarkt-Parkplatzes unterhalb des Kontorhauses Brunthaler am Gotzinger Platz ist gefährdet, obwohl noch nicht feststeht, wann der Großmarkt umziehen kann.

Der Zustand der Gewerbe- und Handwerkerschuppen hinter der Harras-Post, früher ein Ort mit leicht schäbigem Flair, fällt vielen Bürgern ins Auge, schließlich sind die Lücken von der vielgenutzten Plinganserstraße aus sichtbar. Dabei hätten die Mieter noch ein paar Jahre bleiben können, wurde in der Sitzung moniert. "Warum sieht die Stadt da zu?", fragte eine Bürgerin. Warum entstehe kein Grünprojekt, warum gebe es keine Wiederbelebung? Weil sich ein dort genehmigtes Bauprojekt verzögert, erfuhr sie im BA. Und dass an dieser Stelle kein Grünprojekt geplant ist.

Ein Investor hatte vor einigen Jahren die Modernisierung und Nachverdichtung der Karwendelsiedlung angekündigt. Auch die angrenzenden flachen Gewerbebauten waren in die Baupläne einbezogen, daher veranlasste der Investor den Auszug der Kleingewerbler, schaltete Strom und Wasser ab.

Danach wurde das Quartier zum Spekulationsobjekt, die Stadt nahm daraufhin ihr Vorkaufsrecht in Anspruch - ein bundesweit beachtetes Großprojekt, durch das sie 292 Mietparteien der Siedlung günstige Mieten sicherte. Die umgebenden kleinen Häuschen, Schuppen und Garagen jedoch, soweit noch nicht abgerissen, wurden nicht mehr aktiviert, sie gelten inzwischen als unvermietbar, wie Heidemarie Simon (CSU), eine Anwohnerin, im Bezirksausschuss darlegte. Die Stadt werde wie geplant an der Stelle bauen, wie genehmigt soll ein sechsstöckiger Riegel mit Mietwohnungen entstehen. Nur wann, das sei noch offen.

Anwohner nutzen die Fläche als Spiel- und Freizeitareal

Ein weiteres Projekt, wo vorschnell Fakten geschaffen werden könnten, zeichnet sich am Großmarkt-Parkplatz zwischen Gotzinger Platz und dem Kontorhaus Brunthaler ab. Der Großmarkt benötigt die Fläche nur frühmorgens und am Vormittag, von den Anwohnern wird sie danach als Spiel- und Freizeitareal genutzt. Die Stadt möchte nun Büroflächen ausweisen, geplant ist ein Verwaltungsblock.

Die Anwohner sprachen zum zweiten Mal im Gremium vor, sie wollen den Parkplatz erhalten, würden sich für eine kulturelle Nutzung einsetzen, ihn auch mit Grün verschönern. Auch der Bezirksausschuss hat sich vor etwa einem halben Jahr gegen eine Büro-Bebauung positioniert, er fordert, den Parkplatz in die Planung für das angrenzende Großmarktgelände einzubeziehen. Andreas Lorenz (CSU) fand es auch unsinnig, dass in Zeiten von drohendem Büroüberschuss auf dem Parkplatz ausgerechnet ein Verwaltungsbau entstehen soll. Da würden "ohne Not Fakten geschaffen", sagte er. "Wenn es weg ist, ist es weg."

Die Lokalpolitiker rechnen mit wachsenden Schulengpässen im Viertel. Hunderte neue Wohnungen sollen auf dem Großmarktareal neu gebaut werden, wenn der Großmarkt sich auf die hintere Seite des Geländes zurückzieht. Man will daher nicht voreilig Platz verbauen, befürchtet, dass die Raumnot der Schulen und Schulkinder ohne ein Gesamtkonzept nicht gelöst wird. Noch sei alles in Sachen Großmarkt-Bebauung offen. Solange nicht mal ein Erbpachtvertrag mit den neuen Großmarktbetreibern geschlossen sei, werde nicht geplant, erklärte Bezirksausschuss-Chef Markus Lutz (SPD). Auf Antrag von Manuela Olhausen (CSU) soll das Kommunalreferat im Gremium nun zunächst den Sachstand vorstellen.

Ein Vorpreschen der Behörden befürchtet der BA auch beim geplanten Schulneubau an der Reutberger Straße. Dort sollen nicht nur Schulräume für die Realschule, sondern auch eine Mensa für umliegende Schulen, die schon länger aus allen Nähten platzen, gebaut und Kinderbetreuungsplätze angeboten werden. Der Neubau drängte, die Montessori-Schule, Vormieterin, musste bereits vor fünf Jahren das Areal verlassen.

Jetzt wird der Neubau wegen seiner immensen Ausmaße vor allem in der Nachbarschaft kritisiert. Jeder Zentimeter werde ausgenutzt, hieß es auch im Bezirksausschuss, das verzögere den Baustart. Auf die Tagesordnung kam der Schulneubau in der jüngsten Sitzung, da der BA über bevorstehende Baumfällungen informiert werden sollte. Philip Fickel (SPD) reagierte mit einem Antrag, die Bäume nicht jetzt, sondern erst vor Baubeginn in zwei Jahren zu fällen. "Wer weiß, wie sich das entwickelt." Der Antrag wurde einstimmig befürwortet.