Verkehrswende absurdZwölf Parkschilder auf wenigen Metern? Da geht noch mehr!

Lesezeit: 2 Min.

Fahrrad, Lastenrad, E-Bike, E-Roller, Car-Sharing-Mobile, Anwohner-KfZ: Für jede Art von Gefährt werden in München eigene Plätzchen ausgeschildert.  
Fahrrad, Lastenrad, E-Bike, E-Roller, Car-Sharing-Mobile, Anwohner-KfZ: Für jede Art von Gefährt werden in München eigene Plätzchen ausgeschildert.   (Foto: René Hofmann)

Die Münchner Behörden weisen jeder Fahrzeuggattung einen eigenen Platz zu. Vorwerfen kann man ihnen dabei nur eines: Sie sind längst nicht konsequent genug.

Glosse von Joachim Käppner

In den Straßen von New York City gibt es Parkverbotsschilder der eindrücklichsten Art, etwa: „Don’t even think of parking here!“ Denk nicht einmal daran, hier zu parken.

