In den Straßen von New York City gibt es Parkverbotsschilder der eindrücklichsten Art, etwa: „Don’t even think of parking here!“ Denk nicht einmal daran, hier zu parken.
Verkehrswende absurdZwölf Parkschilder auf wenigen Metern? Da geht noch mehr!
Lesezeit: 2 Min.
Die Münchner Behörden weisen jeder Fahrzeuggattung einen eigenen Platz zu. Vorwerfen kann man ihnen dabei nur eines: Sie sind längst nicht konsequent genug.
Glosse von Joachim Käppner
