Es geht um Leben und Tod. In einer spektakulären Szene des neuen „Tribute von Panem“-Films ziehen Pferde die Streitwagen der Distrikte durch das Stadion. Bunter Rauch steigt auf, der Präsident der Jubiläums-Show (Ralph Fiennes) rückt ins Bild, das Publikum grölt. Bald bricht Chaos aus, den Wagenlenkern gehen die Tiere durch.
Stuntfrau bei „Die Tribute von Panem“„In manchen Filmen bist du fast am Sterben“
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Silke Sollfrank ist eine der besten Parkour-Athletinnen Deutschlands, und auch als Stuntfrau macht sie Karriere. Wie gelang ihr der Sprung in Hollywood-Produktionen und wie brachte sie sogar Tom Cruise zum Staunen?
Von Bernhard Blöchl
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