Silke Sollfrank ist eine der besten Parkour-Athletinnen Deutschlands, und auch als Stuntfrau macht sie Karriere. Wie gelang ihr der Sprung in Hollywood-Produktionen und wie brachte sie sogar Tom Cruise zum Staunen?

Vom Parkour-Park am Candidplatz nach Berlin und Los Angeles: Silke Sollfrank, 29, macht als Sportlerin und Film-Stuntfrau in aller Welt Karriere.

Es geht um Leben und Tod. In einer spektakulären Szene des neuen „Tribute von Panem“-Films ziehen Pferde die Streitwagen der Distrikte durch das Stadion. Bunter Rauch steigt auf, der Präsident der Jubiläums-Show (Ralph Fiennes) rückt ins Bild, das Publikum grölt. Bald bricht Chaos aus, den Wagenlenkern gehen die Tiere durch.