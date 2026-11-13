Die Stadt München weitet ihre Parkraumbewirtschaftung um ein weiteres Quartier aus. Am Montag, 21. Dezember, soll nach Auskunft der Verwaltung auch der Bereich um den Scharfreiterplatz in Obergiesing zum Parklizenzgebiet werden. Es wird begrenzt von der Schwanseestraße im Osten, der Tegernseer Landstraße im Westen sowie der Chiemgaustraße im Norden und der Lincolnstraße im Süden.

Anwohner mit eigenem Auto und ohne privaten Stellplatz können für das neue Parklizenzgebiet einen Parkausweis mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder zwei Jahren beantragen. Gebietskarten und weitere Informationen, etwa zu Online-Anträgen für Bewohnerparkausweise, sind auf der Homepage des Mobilitätsreferats unter muenchenunterwegs.de/parken zu finden.

Das Baureferat ist aktuell dabei, die notwendigen Schilder und Parkscheinautomaten mit Kartenleseterminals aufzustellen.

In München gibt es derzeit 77 Parklizenzgebiete, Ende November kommt Gern dazu, dann folgt der Scharfreiterplatz. Zusätzlich gibt es in der Altstadt und im Hauptbahnhofviertel Sonderregelungen zum Parken für Anwohner. Im Domagkpark und in der Messestadt Riem gelten Parkbeschränkungen, reine Bewohnerlizenzen gibt es dort nicht. Wer ein Fahrzeug, etwa einen Camper, mit mehr als sechs Metern Länge besitzt, bekommt in der Regel seit 2025 keine neue Parklizenz mehr. Bereits vorher bestehende Lizenzen bleiben jedoch gültig.

Eine Regelung, die seit dem 1. April 2025 bayernweit gilt, betrifft Elektroautos mit einem „E“ im Kennzeichen. Die dürfen auf bewirtschafteten Parkplätzen im öffentlichen Raum bis zu drei Stunden kostenlos parken. Dazu muss allerdings eine Parkscheibe ausgelegt oder über die Handyparken-App ein digitaler Parkschein gezogen werden. Nach Ablauf der drei Stunden fallen dann Parkgebühren an.

Um Missverständnisse zu vermeiden, weist die Stadt darauf hin, dass die Kostenbefreiung für E-Autos nur auf öffentlichen Parkplätzen gilt, nicht aber für Parkhäuser oder Park-and-Ride-Anlagen. Auch bei zeitlich begrenzter Parkerlaubnis, etwa für eine oder zwei Stunden, dürfen Autos nur so lange abgestellt werden, wie es die entsprechende Beschilderung vorgibt.

2001 hat die Stadt das Parkraummanagement in der heutigen Form eingeführt, zunächst im Lehel, dann in Schwabing. Seither wächst das Gebiet Jahr für Jahr, zuletzt kam im Sommer dieses Jahres Pasing Süd dazu. Bestrebungen, auch in Bogenhausen Parklizenzen einzuführen, scheiterten bisher am massiven Widerstand der Anwohner. Dabei ist das Parken in München noch verhältnismäßig günstig: Seit Jahren zahlen Berechtigte für einen Parkausweis unverändert 30 Euro pro Jahr. Während in anderen Bundesländern teilweise dreistellige Gebühren anfallen, erlaubt der Freistaat Bayern bisher den Kommunen nicht, mehr als 30,70 Euro jährlich zu verlangen.