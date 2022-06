Benedikt T. wurde 2008 nach einem der längsten Strafprozesse in der Geschichte Münchens zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil war von Anfang an umstritten. Nun meldet sich eine Person, die Ungereimtheiten entdeckt hat.

Von Joachim Mölter

Einem abgewandelten Sprichwort zufolge mahlen die Mühlen der Justiz zwar stetig, aber langsam, und manchmal tun sie das so langsam, dass es für Außenstehende so aussieht, als mahlten sie gar nicht, sondern stünden stetig still. Wie zum Beispiel im Fall der 2006 ermordeten Charlotte Böhringer, einer vermögenden Witwe von 59 Jahren, der unter anderem ein Parkhaus in der Innenstadt gehörte.