Ohne Personenschaden blieb ein Unfall am S-Bahnhof Allach am Dienstag. Wie die Bundespolizei berichtet, war ein 86-Jähriger mit seinem Auto statt in die Parkhaus-Einfahrt versehentlich die Treppe eines Personentunnels hinuntergefahren. Während das Auto die Treppe hinunterrutschte, hielt sich dort zum Glück gerade niemand auf. Auch der Fahrer des Wagens selbst blieb unversehrt. Die Feuerwehr barg das Auto des Münchners, der den Polizeiangaben zufolge danach noch mit dem Wagen nach Hause fahren wollte. Dem Mann sei aber die Weiterfahrt untersagt worden, so ein Sprecher.