Strafzettel wird es von nun an in München wohl wieder häufiger geben.

Von dieser Woche an wird die Kommunale Verkehrsüberwachung die Kontrolle aller Parkvorschriften Schritt für Schritt wieder intensivieren. Seit dem 16. Dezember war im Zusammenhang mit der Ausrufung des Katastrophenfalls und den Ausgangsbeschränkungen die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf das Ahnden schwerwiegender Verstöße beschränkt worden.

Auf Beschluss des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), werden Verstöße in Parklizenzgebieten, an Parkautomaten und an E-Ladesäulen nun wieder konsequent verfolgt, wie die Stadt mitteilt.