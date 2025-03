Wie die Stadt das Parkproblem lösen will

Verkehr in München

Von Andreas Schubert

Zugeparkte Gehwege, sei es mit Autos, E-Scootern oder Motorrädern, soll es in München in Zukunft möglichst nicht mehr geben. Der Mobilitätsausschuss des Stadtrats hat beschlossen, gegen zugeparkte Fuß- und Radwege vorzugehen, allerdings nicht, ohne auch alternative Parkflächen zu schaffen. Dies gehört zum künftigen Management des öffentlichen Raums, in dessen Zentrum die effizientere Nutzung des Parkraums steht sowie die Verkehrssicherheit im Sinne der „Vision Zero“. Der Begriff steht für das Ziel, dass es auf den Straßen keine Verkehrstoten mehr gibt.