Du sollst nicht mit dem Auto in die City fahren, unter keinen Umständen, zu keiner Zeit. Baustellen an jeder Ecke, allenthalben entschlossene Politessen, Verzeihung, im korrekten Münchner Neusprech „Mitarbeiter*innen der KVÜ“, kein Platz zum Wenden und an Parken, Bruder, brauchst du gar nicht zu denken. Mit dem Auto in die City zu fahren, ist unökologisch und ein Akt der schieren Unvernunft.
Verkehr in der Münchner CityAn Parken, Bruder, brauchst du gar nicht zu denken
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Mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, ist ein Akt der schieren Unvernunft. Wer es trotzdem wagt, sollte einen vollen Tank haben – und am besten Bundeswehr-Erfahrung.
Glosse von Joachim Käppner
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