Du sollst nicht mit dem Auto in die City fahren, unter keinen Umständen, zu keiner Zeit. Baustellen an jeder Ecke, allenthalben entschlossene Politessen, Verzeihung, im korrekten Münchner Neusprech „Mitarbeiter*innen der KVÜ“, kein Platz zum Wenden und an Parken, Bruder, brauchst du gar nicht zu denken. Mit dem Auto in die City zu fahren, ist unökologisch und ein Akt der schieren Unvernunft.