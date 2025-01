Die Stadt München bekommt fünf neue Parklizenzgebiete sowie ein Parkmanagement ohne Anwohnerparken im Neubaugebiet Freiham. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch beschlossen. Die Lizenzgebiete entstehen in Gern, im Bereich von Mangfallplatz und Scharfreiterplatz, in Mittersendling und in Pasing Süd.