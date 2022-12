Von Sabine Buchwald

Ursula Lengling hat eine ganz besonders feine Nase und ein exzellentes Geruchsgedächtnis. Beides braucht sie, um Parfums zu kreieren. Zusammen mit ihrem Mann Christian gründete sie 2014 das erste Münchner Parfumhaus. Ein mutiger Schritt. Denn sich als Münchner Unternehmen gegen die großen internationalen Marken durchzusetzen, ist nicht einfach. Nach nur kurzer Zeit verkauften die Lenglings ihre Düfte made in Munich weltweit in guten Parfümerien. Ihre Umsatzzahlen erlaubten ihnen schließlich, 2021 ein eigenes Geschäft in der Stadt aufzumachen. Lengling residiert nun direkt an der Frauenkirche. Dort stehen in einem Duftschrank all die kostbaren Essenzen, mit denen Ursula Lengling arbeitet.

Im SZ-Podcast "München persönlich" erzählt sie, zu welcher Tageszeit die Nase besonders empfindlich ist und was man tun sollte, um das Parfum zu finden, das zu einem passt. Im Gespräch geht es um die Wirkung von Duft, wie man seine Nase trainieren kann und worauf man unbedingt achten sollte, wenn man ein Parfum verschenken möchte.

Detailansicht öffnen In einem verschlossenen Glasschrank stehen bei Lengling die kostbarsten Essenzen der Welt. (Foto: Stephan Rumpf)

