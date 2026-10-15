Es ist neun Uhr morgens, aber Jürgen Mair öffnet die Flasche, wie man sie hier eben öffnet, in seiner Diskothek, abends, nachts, beim Ausgehen: mit dem Feuerzeug, dass der Kronkorken nach dem Zisch auf den kleinen VIP-Tisch im hinteren Séparée klirrt. Seit 18 Jahren betreibt Mair, 54, die Paradiso Tanzbar. Sie ist in diesem Zeitraum vielleicht der konstanteste Erfolgs-Club der Stadt. Nur womöglich nicht mehr lang. Vor wenigen Tagen bekam Mair eine Nachricht des Vermieters. Es gebe einen Interessenten, der mehr zahlen würde. Der Mietvertrag, der noch zwei Jahre läuft, werde also nicht verlängert. Ein bisschen passt das ins Bild, sein Bild, das er hat von der Entwicklung des Münchner Nachtlebens über die vergangenen zwei Jahrzehnte.