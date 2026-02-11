Der 14. Februar ist weltweit nicht nur als Valentinstag bekannt. Seit 2013 ist dieses Datum auch verbunden mit der Aktion „One Billion Rising“, einer Demonstration für Frauenrechte und für ein Ende der Gewalt an Mädchen und Frauen. Die Idee und Initiative stammt von der US-amerikanischen Schriftstellerin Eve Ensler (Verfasserin der „Vagina-Monologe“) . Von Anfang an war München an den Protestparaden beteiligt, auf denen zu dem Song „Break the Chains“ („Brecht die Ketten“) getanzt wird. Auch in diesem Jahr wird „One Billion Rising“ stattfinden, allein in Deutschland in mehr als 80 Städten, wo laut einer aktuellen Studie jede fünfte Frau häusliche Gewalt erlebt. Die Kulturpädagogin Kerstin Hof gehört zu den Organisatorinnen.

SZ: Frau Hof, bei „One Billion Rising“ geht es um Frauen, also die Hälfte der Weltbevölkerung und nicht nur um eine Billion, englisch für eine Milliarde, bitte erklären Sie das.

Kerstin Hof: Jede dritte Frau auf der Welt erlebt Gewalt, Missbrauch, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung und Mord. So kam Eve Ensler im November 2012 auf diese Zahl. Unter dem Motto ging es dann im Februar 2013 los. Natürlich sollen viel mehr Menschen als eine Milliarde dagegen protestieren.

Warum wird an diesem Tag auf den Straßen getanzt?

Wir wollen einem schlimmen Thema mit einem positiven Vibe begegnen. Das ist die Idee dahinter. Mit der Parade und der musikalischen Unterstützung nehmen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen großen Raum in der Stadt – und machen so andere Leute darauf aufmerksam. Über Bewegung und Körperlichkeit kann man sehr viel Kraft auslösen. Das Lied „Break the Chain“ ist eingängig und animiert zum Mitmachen. So eine Aktion ist viel eindrücklicher, als still mit Plakaten zu demonstrieren.

Trotzdem ist „One Billion Rising“ noch nicht sehr bekannt.

Ich wünschte, die Aktion wäre noch viel, viel mehr in den Köpfen der Leute verankert und es würden noch mehr Menschen mit uns auf die Straßen gehen. Aber wir sind dran. Auch die Tradition des Valentinstags als Tag der Liebe hat sich ja erst nach und nach durchgesetzt. Wir sind aber schon ein bisschen stolz, dass München von Anfang an bei diesem V-Day, Vaginatag, wie Eve Ensler ihn nennt, dabei war. 2013 hatten wir eine Bühne am Stachus, auf der betroffene Frauen ihre Geschichte erzählten. Seit ein paar Jahren machen wir bunte Paraden durch die Innenstadt, an denen jeder teilnehmen kann. Wir ploppen an verschiedenen Orten auf. Leider geht das dieses Jahr nicht so gut wegen der Sicherheitskonferenz und den Faschingsaktionen.

Glauben Sie, das Engagement dringt bis in die Länder durch, in denen viele Frauen ganz besonders schwierige Lebensbedingungen haben wie in Indien, Iran oder Afghanistan?

Der Aktionstag findet mittlerweile in mehr als 200 Ländern statt. Wir zeigen ab zehn Uhr im Spielhaus auf großen Monitoren, wo die Paraden stattfinden. Außerdem schickt Eve Ensler Videobotschaften an die Organisationsteams weltweit.

Sie arbeiten beim Kreisjugendring mit Mädchen und jungen Frauen, was hat sich in den vergangenen 13 Jahren verbessert?

Die Aufmerksamkeit für diese Themen ist insgesamt größer geworden. Es gibt ein stärkeres Bewusstsein dafür, man achtet mehr auf die Belange von Frauen. Bei vielen Großveranstaltungen wie Festivals oder der Wiesn hier in München schafft man mittlerweile geschützte Orte, sogenannte Safer-Space-Räume, und hat geschulte Ansprechpersonen vor Ort. Weltweit trauen sich viel mehr Frauen für ihre Rechte zu demonstrieren, auch wenn sie mit schlimmen Folgen rechnen müssen, wie etwa die Frauen in Iran. Wir müssen rauskommen aus dieser Opferhaltung und brauchen Unterstützung – auch von Männern.

Selbst in Deutschland stirbt fast täglich eine Frau durch Gewalt, meist im häuslichen Umfeld.

Ja, die Übergriffe kommen zum größten Teil von bekannten Personen. Man muss den Frauen die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, das ist sehr wichtig. Denn wenn man nicht darüber spricht, kann sich auch nichts ändern.

Empfinden Sie München als sichere Stadt?

Im Vergleich zu anderen Großstädten ist München relativ sicher. Es hat sich in den letzten Jahren hier viel getan, man geht mit dem Thema aufmerksamer und sensibler um. Ich denke da an die Frauentaxi-Gutscheine oder die Verbesserungen im Alten Botanischen Garten. Natürlich gibt es bestimmte Orte, wie etwa den Englischen Garten oder andere dunkle Parks, die ich als Frau in der Nacht meiden würde. Ganz sorglos darf man nie sein. Wer spätabends allein unterwegs ist, sollte sich vorher überlegen, welche Orte nicht gut beleuchtet sind. Wenn ich selbst mal einen Weg gehe, auf dem ich mich unsicher fühle, habe ich das Handy immer griffbereit und tue so, als würde ich mit jemandem telefonieren.

In München beginnt die Parade um 12 Uhr am Karl-Stützel-Platz am Alten Botanischen Garten, geht über den Lenbach- und Königsplatz und soll am Startpunkt um 14 Uhr enden. Zur Vorbereitung bietet die Kulturpädagogin Kerstin Hof vom Kreisjugendring München-Stadt am 13. Februar um 14.30 Uhr im Spielhaus Sophienstraße ein kostenloses Tanztraining an.