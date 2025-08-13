Im Augustinerkloster Maria Eich bei München nennen seine Mitbrüder Papst Leo XIV. immer noch Bob oder Robert. Hier kennen sie den Mann, der heute die katholische Kirche anführt, schon lange und wissen viel über ihn zu erzählen.

Interview von Andrea Schlaier

Im Augustinerkloster Maria Eich sind sie aus allen Wolken gefallen, als der neu gewählte Papst zum ersten Mal auf den Balkon des Petersdoms getreten ist: „Meine Güte, das ist ja der Bob!“, einer von ihnen, Robert Francis Prevost, der den Orden weltweit geleitet und dabei selbst bei ihnen in Planegg vorbeigeschaut hat. Pater Felix ist Prokurator im Haus und kann diese Szenen mit großer Begeisterung nacherzählen. Der 42-Jährige kennt den Oberhirten aus vielen persönlichen Begegnungen und deshalb bleibt er für ihn auch „der Robert“. Am 16. August ist Leo XIV. 100 Tage im Amt. Anlass für seinen Mitbruder im Wallfahrtsidyll am südwestlichen Münchner Stadtrand über Erfahrungen mit und Erwartungen an den Neuen auf dem Heiligen Stuhl zu sprechen.