Nach einem unkontrollierten Austritt von radioaktivem C-14 am Forschungsreaktor München II (FRM II) fordern die Grünen einen Betriebsstopp und weitergehende Konsequenzen. Der Reaktor in Garching meldete eine Überschreitung bei der Ableitung des Nuklids. Die Technische Universität München (TU) als Betreiber erklärte auf der FRM-II-Homepage, dass es sich um ein meldepflichtiges Ereignis handle, das nach der internationalen Bewertungsskala auf der Stufe 0 rangiere, was für eine sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung steht. Die Emissionen fanden vom 20. bis 26. März sowie vom 2. bis 7. April statt. Der Jahresgenehmigungswert für den C-14-Ausstoß sei dabei um 15 Prozent überschritten worden, sagt Sprecherin Andrea Voit. Für Menschen habe keine Gefahr bestanden.

Die Grünen reagierten umgehend. "Mit Überschreitung des Jahresgrenzwerts für den C-14-Ausstoß darf der Reaktor in diesem Jahr nicht mehr angefahren werden", sagte der Landtags-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Es dürfe keine zusätzliche radioaktive Belastung der Menschen in der Nähe des Meilers geben. "Wir müssen jetzt eine grundlegende Debatte über den Forschungsreaktor führen", sagte Hartmann der Deutschen Presseagentur. Auch der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, äußerte sich "sehr besorgt" und forderte erneut eine Stilllegung des FRM II. Der Betrieb sei derzeit wegen der Nutzung von hochangereichertem Uran ohnehin nicht mehr durch die Betriebsgenehmigung gedeckt. Schon 2012 war in geringerer Menge radioaktives C-14 ausgetreten. Die neue Panne zeige, dass die Betreiber den Reaktor nicht im Griff hätten, sagte Hartmann "Das ist bei einem Atommeiler nicht hinnehmbar."

Erst im vergangenen Jahr hatte die Landtagsfraktion zusammen mit anderen Gegnern des Forschungsreaktors ein Gutachten präsentiert, wonach der Betrieb des FRM II illegal sei, weil er immer noch mit hochangereichertem Uran arbeitet, in der Genehmigung aber eine Umrüstung auf niedriger angereichertes Uran festgeschrieben ist. Claudia Köhler und Markus Büchler, die beiden Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis München sprechen von "Pfusch und Schlamperei" sowie von Täuschung. Köhler war im vergangenen Jahr beim Erörterungstermin, bei dem es um die wasserrechtliche Erlaubnis ging, weiterhin schwach radioaktives Wasser des Reaktors in die Isar abzuleiten. Dort sei noch betont worden, "wie sicher die Anlage sei und wie weit zulässige Werte unterschritten würden". Büchler schreibt in einer Stellungnahme, der Vorfall bestätige "unsere Zweifel an der Zuverlässigkeit des Technischen Universität München als Betreiberin des Atomreaktors".

Der Zwischenfall ereignete sich bei Wartungsarbeiten beim Reinigen des schweren Wassers im Reaktorbecken. Das Nuklid wird in Ionenaustauscherharzen gebunden und dann getrocknet, um das Volumen zu vermindern. Die normalerweise angeschlossene Abscheideeinheit, in der das C-14 hängenbleiben soll, sei jedoch wegen eines "individuellen" Bedienungsfehlers nicht richtig angeschlossen gewesen, so Voit. Dadurch konnte durch den Kamin mehr Radioaktivität entweichen als erlaubt.

Als Reaktion auf den Zwischenfall wird künftig häufiger gemessen

Für einen Menschen auf dem Gelände des Forschungsreaktors hätte das zur Folge gehabt, dass er einer Belastung von drei Mikrosievert ausgesetzt gewesen wäre, vorausgesetzt er hätte sich auch noch von Pflanzen ernährt, die dort wachsen. Um einen Vergleich zu haben, nennt Voit die Belastung eines Röntgenbilds beim Zahnarzt, da fielen fünf Mikrosievert an.

Die erhöhten Werte wurden erst zwei Wochen nach der Ableitung bemerkt. Routinemäßig werden die Werte vierteljährlich vom Reaktor selbst und vom Bundesamt für Strahlenschutz gemessen. Als Reaktion auf den Zwischenfall, so die Sprecherin, würde in Zukunft monatlich gemessen. Als die Ergebnisse vorgelegen hätten, sei der Trocknungsvorgang sofort eingestellt worden.

Der Forschungsreaktor steht bereits seit dem 17. März still. Nachdem es im vergangenen Jahr Probleme mit der Lieferung von Brennelementen gab, war er nach längerer Pause erst im Januar wieder in Betrieb gegangen. Es gab einen regulären 60-Tage-Zyklus, danach wurde der Betrieb wegen der Corona-Pandemie zunächst eingestellt, weil viele ausländische Wissenschaftler, die am Reaktor ihre Versuche machen, nicht mehr reisen durften. "Dabei haben wir viele Messzeitanträge, auch für Corona-Messungen", sagt Voit. Wann der Reaktor den Betrieb wieder aufnehmen kann, hängt jetzt nicht mehr nur vom Virus ab. Entscheiden muss darüber die atomrechtliche Aufsichtsbehörde, das bayerische Umweltministerium. Für den Grünen Markus Büchler steht bereits fest: "Der FRM II ist ein Skandal und darf nicht wieder angefahren werden!"