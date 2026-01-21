Als Markus Söder noch nicht 59 Jahre alt und 1,94 Meter groß war, wollte er mal Tierparkdirektor werden. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Söder ist stattdessen bayerischer Ministerpräsident geworden und eine der vielen Dienstreisen, die er in diesem Amt absolviert, hat ihn nach China geführt – und ihn offenbar nachhaltig geprägt. „Wir haben uns in die Pandas verliebt“, erinnert er sich.
Münchner Zoo„Wir haben uns in die Pandas verliebt“
Lesezeit: 3 Min.
Der Tierpark Hellabrunn bekommt Zuwachs: Zwei Riesenpandas ziehen 2028 in ein 18 Millionen Euro teures Gehege ein. Warum das die Beziehungen zu China stärken soll, was die Tiere kosten und warum Ministerpräsident Söder nun glücklich ist.
Von Linus Freymark
Tierpark Hellabrunn:München soll zwei Pandas bekommen
Vieles deutet darauf hin, dass der Tierpark Hellabrunn zwei Tiere aus China ausgeliehen bekommt. Was Markus Söder damit zu tun hat – und welche Perspektiven sich für die Stadt plötzlich eröffnen.
Lesen Sie mehr zum Thema