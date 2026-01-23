Was haben ein Panda und Markus Söder gemeinsam? Beide essen für ihr Leben gern. Der eine verbringt bis zu 16 Stunden am Tag damit, sich mit Bambus vollzustopfen, 40 Kilo können dabei zusammenkommen. Der andere bevorzugt Döner, Leberkäs und Rostbratwurst und hat im Gegensatz zum Panda sein Einverständnis gegeben, dass ihm Leute auf Instagram beim Verzehr seiner Leibspeisen zusehen.
MeinungTierpark HellabrunnChinesische Pandas in München – große Politik oder bloß große Show?
Essay von Linus Freymark
Lesezeit: 4 Min.
Dank Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder dürfen zwei der seltenen Tiere in den Tierpark Hellabrunn ziehen. Billig wird das nicht, doch die Investition soll sich lohnen. Dafür aber muss so einiges gut gehen.
