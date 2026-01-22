Als Markus Söder noch nicht 59 Jahre alt und 1,94 Meter groß war, wollte er mal Tierparkdirektor werden. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Söder ist stattdessen bayerischer Ministerpräsident geworden und eine der vielen Dienstreisen, die er in diesem Amt absolviert, hat ihn nach China geführt – und ihn offenbar nachhaltig geprägt. „Wir haben uns in die Pandas verliebt“, erinnert er sich.
Tierpark HellabrunnMünchen bekommt zwei Pandas – für eine Millionen-Leihgebühr an China
Lesezeit: 3 Min.
Nicht ganz billig, gibt sogar Ministerpräsident Markus Söder zu. Was sich der Freistaat die Bären kosten lässt und was Zoo-Fans nun wissen müssen.
Von Linus Freymark
Vieles deutet darauf hin, dass der Tierpark Hellabrunn zwei Tiere aus China ausgeliehen bekommt. Was Markus Söder damit zu tun hat – und welche Perspektiven sich für die Stadt plötzlich eröffnen.
