Tierpark HellabrunnMünchen bekommt zwei Pandas – für eine Millionen-Leihgebühr an China

Die Pandabär-Zwillinge Pit und Paule wurden im Berliner Zoo geboren, mittlerweile sind sie wieder nach China umgezogen.
Die Pandabär-Zwillinge Pit und Paule wurden im Berliner Zoo geboren, mittlerweile sind sie wieder nach China umgezogen. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Nicht ganz billig, gibt sogar Ministerpräsident Markus Söder zu. Was sich der Freistaat die Bären kosten lässt und was Zoo-Fans nun wissen müssen.

Von Linus Freymark

Als Markus Söder noch nicht 59 Jahre alt und 1,94 Meter groß war, wollte er mal Tierparkdirektor werden. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Söder ist stattdessen bayerischer Ministerpräsident geworden und eine der vielen Dienstreisen, die er in diesem Amt absolviert, hat ihn nach China geführt – und ihn offenbar nachhaltig geprägt. „Wir haben uns in die Pandas verliebt“, erinnert er sich.

Tierpark Hellabrunn
:München soll zwei Pandas bekommen

Vieles deutet darauf hin, dass der Tierpark Hellabrunn zwei Tiere aus China ausgeliehen bekommt. Was Markus Söder damit zu tun hat – und welche Perspektiven sich für die Stadt plötzlich eröffnen.

Glosse von Philipp Crone

