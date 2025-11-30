Zum Hauptinhalt springen

RamersdorfMann beleidigt Frau mit Palästinensertuch und wird gewalttätig

Die Polizei wurde alarmiert, weil ein 51-Jähriger eine Frau beleidigte und Passanten schlug (Symbolfoto).
Die Polizei wurde alarmiert, weil ein 51-Jähriger eine Frau beleidigte und Passanten schlug (Symbolfoto). (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Als Passantinnen einschreiten, werden auch diese von dem 51-jährigen Täter bedroht. Eine 21-Jährige wird durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt.

Ein 51-jähriger palästinafeindlicher Mann hat in München vier Frauen attackiert und bedroht, verbal und körperlich. Wie die Polizei berichtet, hätten sich am Mittwochnachmittag vergangener Woche zwei Frauen, 25 und 57, am Karl-Preis-Platz in Ramersdorf aufgehalten, eine habe eine Kufiya, ein Palästinensertuch, getragen. Der Mann habe die Frauen mit volksverhetzenden Parolen, die sich gegen Palästina und Palästinenser gerichtet hätten, angesprochen.

Daraufhin forderten laut Polizei zwei Passantinnen, 21 und 23, den Mann auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin habe der Mann der 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die 23-Jährige bedroht. Eine der ursprünglich beleidigten Frauen habe daraufhin den Notruf gewählt. Die 21-Jährige sei durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt worden. Der Täter wurde laut Polizei wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

© SZ/beka - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Drogenrouten
:Wie Schmuggler das Kokain nach München schaffen

In München wird so viel gekokst wie noch nie. Doch wie gelangt die Droge in die Stadt – und warum schaden die Konsumenten nicht nur sich selbst?

SZ PlusVon Katja Schnitzler und Hanna Eiden (Grafiken)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite