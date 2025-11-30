Ein 51-jähriger palästinafeindlicher Mann hat in München vier Frauen attackiert und bedroht, verbal und körperlich. Wie die Polizei berichtet, hätten sich am Mittwochnachmittag vergangener Woche zwei Frauen, 25 und 57, am Karl-Preis-Platz in Ramersdorf aufgehalten, eine habe eine Kufiya, ein Palästinensertuch, getragen. Der Mann habe die Frauen mit volksverhetzenden Parolen, die sich gegen Palästina und Palästinenser gerichtet hätten, angesprochen.

Daraufhin forderten laut Polizei zwei Passantinnen, 21 und 23, den Mann auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Daraufhin habe der Mann der 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die 23-Jährige bedroht. Eine der ursprünglich beleidigten Frauen habe daraufhin den Notruf gewählt. Die 21-Jährige sei durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt worden. Der Täter wurde laut Polizei wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.