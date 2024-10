Kommentar von Martin Bernstein

„Sprich nur ein Wort...“. Ein Wort hätte genügt, genauer: ein Satz aus drei Wörtern. „Bring them home!“ oder „Lasst sie frei!“. Sie hätten ihn rufen können, die pro-palästinensischen Demonstranten am Sonntagnachmittag in der Münchner Innenstadt, als schweigend Tausende Menschen an ihnen vorbeizogen, die eben das forderten. Dass die Hamas die überlebenden israelischen Geiseln freilassen solle, sofort. Vielleicht hätte es in diesem Augenblick sogar genügt, innezuhalten und selbst zu schweigen.