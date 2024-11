Von Bernd Kastner

Die einen protestieren für die Freilassung der Hamas-Geiseln in Gaza und gegen Antisemitismus in Deutschland. Die anderen demonstrieren für ein freies Palästina und gegen die Politik Israels. Am Sonntagnachmittag sind die beiden Gruppen bei zwei Versammlungen aufeinandergetroffen, oder genauer gesagt: die Pro-Israel-Demo ist an der Pro-Palästina-Versammlung vorbeigelaufen. Die beiden Demos fanden kurz nach Bekanntwerden von Vorwürfen gegen das Palästina-Camp vor der Universität statt. Camp-Aktivisten sollen Kontakt zu Männern haben, denen das israelische Militär vorwirft, Mitglieder der Hamas zu sein. Die Camp-Organisatoren sprechen von einer „Flut von Falschinformationen“.