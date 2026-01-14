Ein Paketzusteller soll in München eine Frau sexuell bedrängt haben. In ihrer Wohnung im Stadtteil Schwanthalerhöhe soll er der Frau Komplimente gemacht und sie unsittlich oberhalb der Bekleidung berührt haben, wie die Polizei mitteilte.

Der 33-jährige Mann stellte demnach an der Wohnadresse der 29-Jährigen ein Paket zu und bat sie um ein Glas Wasser. Trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen, habe er sie zudem zu sexuellen Handlungen gedrängt. Der Frau gelang es schließlich, den Mann aus der Wohnung zu bringen und den Notruf zu verständigen.Im Rahmen einer Fahndung nahmen Beamte den Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig fest. Gegen ihn wird wegen sexuellen Übergriffs ermittelt.