Von Sebastian Krass

Millionenschwere Ausnahme der Stadt für den Investor des Neubauprojekts an der Paketposthalle: Die Büschl-Unternehmensgruppe kann die Kosten für die Sanierung der riesigen denkmalgeschützten Halle in ihre Verpflichtungen im Zuge der Sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) einbringen. Diese „Abweichung“ von den Sobon-Regeln steht im Entwurf für den Billigungsbeschluss, den Stadtbaurätin Elisabeth Merk in die Sitzung des Planungsausschusses im Stadtrat an diesem Mittwoch einbringt.