Areal an der Münchner Paketposthalle Baurecht für Hochhäuser: Stadt errechnet Wertsteigerung von 400 Millionen Euro 24. Juli 2025, 16:40 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Das Baurecht für die zwei Hochhäuser an der Paketposthalle würde den dortigen Bodenwert nach Berechnungen der Stadt massiv steigern. (Foto: Herzog de Meuron/Vogt Landschaftsarchitekten)

Ein Investor will zwei 155-Meter-Türme an der Paketposthalle bauen. Wenn er das Baurecht dafür bekommt, würde sich laut stadtinternen Berechnungen der Bodenwert fast verdreifachen. Der Investor widerspricht – und verweist darauf, was er der Allgemeinheit zurückgebe.

Von Sebastian Krass

