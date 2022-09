Bauprojekt an der Paketposthalle

Von Sebastian Krass

Das Neubauquartier an der Paketposthalle soll in der Mitte einen öffentlich zugänglichen Park bekommen - und dafür neben den zwei 155-Meter-Türmen noch zwei zusätzliche Hochhäuser von 65 und 53 Metern: Das sieht eine Überarbeitung des "Masterplans" für das Bauvorhaben vor, den die Büschl-Unternehmensgruppe aus Grünwald im August der Stadt vorgestellt hat. Im Oktober soll der Planungsausschuss des Stadtrats darüber befinden, vorab wird die Beschlussvorlage, deren Entwurf der SZ vorliegt, an diesem Dienstag im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg diskutiert.