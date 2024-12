„Ein Projekt, das Maßstäbe verändert“ und ein „Symbol für Aufbruch“: Michael Bacherl griff zu großen Worten, als er in dieser Woche während der Jahresvorschau des Planungsreferats auf das Neubauprojekt an der Paketposthalle zu sprechen kam. Auf einem Bildschirm hinter Bacherl, dem Leiter der Hauptabteilung für Stadtplanung, war eine neue Simulation des Projekts mit den geplanten 155-Meter-Zwillingstürmen an der S-Bahnstation Hirschgarten zu sehen. Das Architekturbüro Herzog/de Meuron hat sie im Auftrag des Investors, der Büschl-Unternehmensgruppe, erstellt, um Schönwetter für das Vorhaben zu machen.