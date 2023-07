Von Susanne Hermanski

Die Rollschuhläuferinnen sind nur eine Gruppe von Dutzenden, die sich einbringen und ein Plätzchen ergattern wollen in der Paketposthalle, diesem gewaltigen Projekt im Münchner Westen. Sie ziehen ihre Kreise beim Auftakt des "Designcamps", an dessen Ende ein bisschen klarer sein soll, wer in Zukunft dort einmal zum Zuge kommt, wenn die Halle 2030 fertig umgebaut sein wird.

Mehr als 1200 Ideen für die Nutzung wurden im Rahmen der Aktion "Alle für die Halle" seit März eingereicht. Beim anschließenden "Ideenvoting" haben die Münchnerinnen und Münchner rund 19 000 Stimmen für ihre jeweiligen Lieblingsideen abgegeben. Eine Fachjury hat zusätzlich die Vorschläge bewertet und sendet nun die Top-Ideen in die dritte Phase: das Designcamp.

Fünf Tage lang werden dort die besten Ideen für ein Nutzungskonzept gesichtet und weiterentwickelt. Konkret geht es um den öffentlichen Bereich der Halle. Das wird fast die gesamte ebenerdige Fläche sein unter dem spektakulären, 27 Meter hohen und 147 Meter überspannenden Betondach. An diesem Montag hat das Camp im Backstage, also in unmittelbarer Nachbarschaft zur Paketposthalle, seinen Posten bezogen.

Stadtentwicklungsexperten der Firma Urbanista begleiten den Prozess. Der Stadtforscher Julian Petrin ist deren Geschäftsführer und hat Erfahrung mit solchen Formen der Bürgerbeteiligung. Zur Auftaktveranstaltung vor den Ideengebern und Fachleuten aus den Bereichen Kultur, Gastronomie, Sport und Begrünung sprechen nicht nur er und Gregor Wöltje, einer der Köpfe der Münchner Zwischennutzungsspezialisten von "This is Really Happening" (der mit Michi Kern und Lissie Kieser aktuell gerade die "Fat Cat" im alten Gasteig zum Laufen bringt).

Auch der Besitzer der Halle, Ralf Büschl, richtet einige Worte an die Teilnehmer des Camps. Er wirbt unermüdlich für das Projekt, das er aus seiner unternehmerischen Sicht aber nur dann finanzieren kann, wenn er auf dem Gelände neben der Halle zwei Hochhäuser errichten darf. Büschl denkt das Areal rund um die Halle ganzheitlich. Deswegen sieht er sogar Chancen für Ideen, die am Ende unterm Hallendach dann doch keinen Platz finden. "Vielleicht lassen sie sich ja im sonstigen Quartier abbilden", sagt er und erntet Applaus dafür.

Detailansicht öffnen Ralf Büschl, der Investor der Paketposthalle, spricht im Backstage zum Auftakt des Designcamps. (Foto: Florian Peljak)

Als Rednerin, die mit ihrer Außensicht einen kreativen Impuls setzen sollte, war die britische Künstlerin Morag Myerscough geladen. Die Nachfahrin eines Clowns, aufgewachsen in grauem Arbeitermilieu, hat bereits auf der ganzen Welt raumgreifende, fröhliche und farbenfrohe Kunstwerke geschaffen. Sehr oft als große Gemeinschaftsarbeiten mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählt die Verkleidung des Tors am Hadrianswall. An sich eine steinerne Angelegenheit aus grauer römischer Vorzeit, die unter ihren Händen zum freundlichen Symbol des Willkommens statt der Feindesabwehr werden sollte.

Detailansicht öffnen Die Künstlerin Morag Myerscough erzählt aus ihrer Familiengeschichte und erklärt ihre Herangehensweise an Projekte. (Foto: Florian Peljak)

Myerscoughs Motto für die Gestaltung eines magischen Anziehungspunkts lautet frei übersetzt: "Mach die glücklich, die dir nahe sind, dann kommen auch die aus der Ferne". Und den Teilnehmern des Camps rät sie: "Verlasst Euch auf das, was ihr in euren Biografien mitbringt." Wer seine Stadt liebe, der könne sie nicht schlecht beraten.

Und was die Münchner liebend gerne hätten unterm Hallendach, das ist vielfältig. Dass sie dort gern Theater und Konzerte erleben würden, wird Ralf Büschl seinen Plänen nach auf alle Fälle im Untergeschoss der Halle ermöglichen. Dort plant er eine große Spielstätte, die für Musiktheater geeignet sein soll und damit höchsten Ausstattungsansprüchen wird genügen müssen. Der Bühnenturm, der dafür nötig ist, und der doch nur einen kleinen Teil der Halle einnehmen wird, belebt bereits heftig die Phantasie der Ideengeber, die unter der Halle ebenfalls Musik und Theater machen wollen - dann bei freiem Eintritt.

Manche haben vorgeschlagen, den Turm zusätzlich zu bespielen mit einer oben aufgesetzten Bühne, andere sehen dort oben schon ein Restaurant unterm Hallenhimmel. Boulder-Möglichkeiten, Tanzböden, ein Atelierpark, ein Repair-Café, Jugendtreffs, eine Bibliothek, Ausstellungsflächen und Probenräume, all das erscheint auf der Wunschliste für die Freiflächen der Halle. Manche sehen dort auch einen Floh- oder einen Naschmarkt nach Wiener Vorbild. Und zu einer jener Ideen, die vielleicht am stärksten vom Geschmack dieser Tage geprägt sind, gehört die Bitte nach einem "Rage Room". Das ist ein Ort, an dem jeder mal so richtig seine Wut austoben kann - ohne andere damit zu nerven.

Paketposthalle Designcamp, Backstage, Reitknechtstraße 6, bis Freitag, 14. Juli, Freitagnachmittag von 14 Uhr an öffentliche Abschlusspräsentation und Diskussion der Ergebnisse. Die gesamte Woche über ist schon eine kleine Ausstellung zu sehen, die das Projekt erklärt. Infos unter www.allefuerdiehalle.de.