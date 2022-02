Zwei Türme und zwei schräge Außenlifte an der Seite: So sehen derzeit die Hochhaus-Pläne von Investor Büschl für das Paketposthallen-Areal aus.

Für mehr Grün- und Freiflächen würden die mehr als hundert zufällig ausgewählten Münchnerinnen und Münchner auch eine höhere Bebauung in Kauf nehmen. Und sie schlagen vor, über ein drittes Hochhaus nachzudenken, wenn dafür möglichst viel bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Von Sebastian Krass

Eine Mehrheit für zwei Hochhäuser mit einer Höhe von 155 Metern Höhe - und die Anregung, über ein drittes Hochhaus nachzudenken, wenn dafür mehr Freiflächen und möglichst viel bezahlbarer Wohnraum entstehen: Das sind zwei Kernbotschaften aus dem "Bürger*innen-Gutachten" zum Bauprojekt an der Paketposthalle, das die Stadt am Freitag veröffentlicht hat. Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden sprach auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag von einem "tollen Ergebnis", der weitere Planungsprozess der Stadt werde "wesentlich auf den Empfehlungen aus dem Gutachten aufsetzen".

Investor Ralf Büschl versprach im Anschluss, er werde "die wertvollen Impulse in unsere Planung übernehmen". Zugleich sieht er in dem Gutachten "eine deutliche Absage an das laute Geschrei der wenigen Gegner" seines Bauprojekts. Der damit angesprochene Robert Brannekämper, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Vereins "Hochhausstop", nannte das Verfahren eine "Farce", es könne "demokratisch legitimierte Instrumente wie einen Bürgerentscheid nicht ersetzen". Einen solchen strebt sein Verein an.

Das Gutachten hatte die Stadt im vergangenen Jahr in Absprache mit dem Investor initiiert, um ein Bild zu gewinnen, welche Erwartungen die Münchnerinnen und Münchner an das Bauprojekt auf dem 8,7 Hektar großen Grundstück um die denkmalgeschützte Paketposthalle zwischen der S-Bahn-Station Hirschgarten und der Arnulfstraße haben. Bisher geplant sind 1100 Wohnungen und 3000 Arbeitsplätze, zudem soll die bisher für die Öffentlichkeit unzugängliche Halle, die derzeit noch von der Post genutzt wird, zu einem Zentrum für Kultur und Sport werden. Der "Masterplan" des Architekturbüros Herzog/de Meuron sieht neben den zwei Türmen den Neubau von insgesamt sechs sechsgeschossigen Komplexen vor, in denen ein Großteil der Wohnungen unterkommen soll. Die geplanten Zwillings-Hochhäuser, die Münchens höchste Gebäude würden, waren beim Landesamt für Denkmalpflege auf Ablehnung gestoßen, weil sie der Wirkung von Schloss Nymphenburg schaden würden.

Die 112 zufällig ausgewählten Münchnerinnen und Münchner, die das von einem unabhängigen Institut durchgeführte Gutachten in einem mehrtägigen Prozess erstellten, teilen diese Bedenken mehrheitlich nicht. Ein Teil plädiert allerdings dafür, für die Gestaltung der Hochhäuser einen Architekten-Wettbewerb zu veranstalten. Besonderen Wert legten die Gutachterinnen und Gutachter auf eine nachhaltige Bauweise und darauf, mehr Grün- und Freiflächen einzuplanen, dafür würden sie auch eine höhere Bebauung in Kauf nehmen. Für die Paketposthalle verlangen sie ein Betriebskonzept, in dem klar abgesteckt ist, "wer das Risiko des Betriebs der Halle trägt", wie es im Gutachten heißt.