Sechs Tage vor Weihnachten steigt Christian Küspert aus seinem gelben DHL-Auto aus und beginnt seine Route rund um den Karl-Breu-Weg am Moosfeld in Trudering. Es dauert keine fünf Minuten, da wird er das erste Mal angeschrien. Allerdings zuckersüß. „Hallo Christian“, schallt es freundlich aus einem vorbeifahrenden Auto heraus. „Hi Petra“, grüßt Küspert zurück, da kommt schon die nächste Frau vorbei, Müllsack in der Hand, Gruß auf den Lippen. „Kriegst du heute was?“, fragt Küspert und meint damit: Pakete. So kurz vor Weihnachten könnte man auch sagen: Geschenke. Sehr viele Geschenke. Das meiste davon: Kleidung. Allein in München sind in der Adventszeit fast 150 000 DHL-Sendungen pro Tag unterwegs. Ohne Menschen wie Küspert würden sie nie ankommen.