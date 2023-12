Beziehungen in der Krise

Sharon Brehm ist Kulturanthropologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. In ihrem Arbeitsalltag hat sie sich auf Paartherapie spezialisiert.

Die Auswahl an Therapie- und Beratungsangeboten für Menschen mit Beziehungsproblemen in München ist riesig. Worauf es wirklich ankommt, ab wann eine Paartherapie sinnvoll ist und mit welchen Kosten man rechnen muss.

Von Katharina Haase

Laura S. ist ratlos. Die 32-Jährige, die aufgrund ihres Berufs ihren vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, hat seit einigen Monaten immer wieder heftigen Streit mit ihrem Partner Elias. Seit acht Jahren sind die beiden ein Paar. Eigentlich, sagt Laura, will sie mit Elias zusammenbleiben und irgendwann eine Familie gründen. Doch genau das ist das Problem. Elias, 34, hat einen akuten Kinderwunsch, Laura möchte lieber noch warten.